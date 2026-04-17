Indications for continuous ST segment monitoring
Although ST segment monitoring is not the most sensitive and specific technique for detecting myocardial ischemia, it is the only practical technique for continuous non-invasive monitoring of ischemic episodes.
Continuous ST segment monitoring is clearly indicated in many areas: ruling out myocardial infarction, evaluating patients with known or suspected coronary artery disease, evaluating reperfusion after thrombolytic therapy, evaluating post-MI ischemia, evaluating reocclusion after angioplasty or atherectomy, evaluating myocardial ischemia as the cause of respiratory failure, and evaluating intra- and post-operative ischemia for cardiac and high-risk surgical procedures.