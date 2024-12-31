2 year warranty
DLM2103/55
Amazing sound for entertainment
Professional wired microphone with premium sound quality, featuring a robust 3-metre audio cable for flexible positioning. Cardioid directional pattern to capture sound with precision while minimising background noise.
Dynamic microphone
3m detachable audio cable
On / Off switch
Convenient on/off switch for effortless control.
Robust connector design with 3-meter audio cable makes it more durable and flexible.
Suitable for all party speakers and audio sets with an audio-in jack. (3.5mm audio adapter not included)
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