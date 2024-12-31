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Microphone

DLM2103/55

Amazing sound for entertainment

Professional wired microphone with premium sound quality, featuring a robust 3-metre audio cable for flexible positioning. Cardioid directional pattern to capture sound with precision while minimising background noise.

See all benefits

Dynamic microphone with premium sound quality

Amazing sound for entertainment

  • Dynamic microphone

  • 3m detachable audio cable

  • On / Off switch

On/Off switch

Convenient on/off switch for effortless control.

Detachable audio cable

Robust connector design with 3-meter audio cable makes it more durable and flexible.

Compatible with all audio set and party speaker

Suitable for all party speakers and audio sets with an audio-in jack. (3.5mm audio adapter not included)

Technical Specifications

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